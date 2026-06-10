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Erosion côtière : appuis renouvelés

L'institution néerlandaise Invest International poursuit son soutien au Togo dans la lutte contre l'érosion côtière. Depuis 2023, elle a engagé 29,5 millions d'euros pour des travaux de protection sur le segment côtier Gbodjomé-Agbodrafo-Goumoukopé, sur une distance de 7 km, ainsi que pour le comblement des bras morts lagunaires.

Coenraad Voorhuis © republicoftogo.com

L'institution néerlandaise Invest International poursuit son soutien au Togo dans la lutte contre l'érosion côtière. Depuis 2023, elle a engagé 29,5 millions d'euros pour des travaux de protection sur le segment côtier Gbodjomé-Agbodrafo-Goumoukopé, sur une distance de 7 km, ainsi que pour le comblement des bras morts lagunaires.

Ce financement vient en complément de celui de l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre du Programme de gestion du littoral ouest-africain (Projet WACA Togo).

Une mission de suivi conduite par Coenraad Voorhuis séjourne actuellement dans le pays pour évaluer l'avancement des travaux et échanger avec les autorités sur les financements et la performance des interventions. 

Des visites de terrain et des rencontres avec le monde de la recherche et les entreprises sont également au programme, afin d'identifier les meilleures approches pour renforcer durablement la protection du littoral togolais.

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