Face à l’érosion de la biodiversité, le Togo passe à l’action

Le Togo, avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a lancé mercredi le processus d’élaboration de son plan national de financement de la biodiversité.

L’initiative vise à renforcer l’efficacité des dépenses publiques et à encourager l’investissement privé responsable en faveur de la protection du capital naturel.

À travers ce plan, le gouvernement ambitionne de mobiliser des mécanismes de financement innovants et de mettre en place un cadre incitatif crédible pour la préservation et la valorisation durable de la biodiversité.

Le dispositif servira également d’outil stratégique d’aide à la décision, afin de mieux articuler développement économique, équité sociale et durabilité environnementale, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité.

Cette démarche répond à une situation jugée alarmante. Entre 2021 et 2024, le Togo a perdu près de 82 000 hectares de forêts, sous l’effet de l’expansion agricole, de l’exploitation illégale des ressources, du braconnage et de l’urbanisation.

Cette dégradation menace directement plusieurs espèces emblématiques et fragilise les écosystèmes.

