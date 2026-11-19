Le Togo a présenté son expérience de budgétisation verte à la COP31 d’Antalya, en Turquie, lors d’une session organisée au pavillon de la Francophonie par la République démocratique du Congo (RDC).

La RDC y a exposé son projet d’Autorité nationale de gestion climatique. Cet établissement public doit faire le lien entre les ministères de l’Environnement et du Budget, suivre les dépenses climatiques et mieux intégrer les financements internationaux.

Il doit être pleinement opérationnel en 2027. L’objectif est de traduire en lignes budgétaires la contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays, c’est-à-dire son engagement climatique au titre de l’Accord de Paris.

Invitée comme pays pionnier, Valérie Sédjidé Akouvi Kouhoue, point focal national de la budgétisation verte au ministère des Finances et du Budget, a présenté le modèle togolais. Le principe est d’identifier, dans le budget de l’État, les dépenses favorables ou défavorables au climat et à l’environnement.

Le Togo a engagé la réflexion en 2022 et publié son premier budget vert en 2023. Le quatrième projet de loi de finances intégrant ce marquage est en cours d’examen à l’Assemblée nationale.

Faute de norme internationale harmonisée, le pays a conçu sa propre méthode. Il jugeait insuffisants les « marqueurs de Rio », qui ne permettent pas de repérer les dépenses nuisibles à l’environnement. Le dispositif repose sur six marqueurs : deux pour le climat (atténuation et adaptation) et quatre pour l’environnement. Il est piloté par le ministère des Finances, en lien avec ceux de l’Environnement et de la Planification.

Plusieurs pays, dont le Congo-Brazzaville et le Cameroun, ont déjà sollicité l’appui méthodologique du Togo. Lomé veut maintenant étendre la budgétisation verte aux collectivités locales et cherche des partenaires pour financer cette phase.

Les délégations ont convenu de créer un réseau francophone d’échange entre ministères des Finances et de l’Environnement, pour accélérer la mise en place de budgets verts en Afrique.