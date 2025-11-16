La région Centrale trace la voie d’un développement durable

La région Centrale vient d’adopter un Plan d’Action Régional de Restauration des Paysages Forestiers (PAR-RPF) pour la période 2025-2027.

Fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières et la coopération allemande (GIZ), il constitue un cadre de protection et de valorisation durable des ressources naturelles.

L’objectif est de restaurer les paysages forestiers dégradés, tout en renforçant la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique.

Le plan s’articule autour de plusieurs priorités : la promotion de pratiques agricoles durables et respectueuses des sols, le développement de techniques agroécologiques pour une meilleure maîtrise de l’eau, la gestion rationnelle des ressources naturelles et l’adoption de mécanismes efficaces de gestion de la transhumance, afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Selon les autorités, la mise en œuvre du PAR-RPF aura des retombées positives multiples : amélioration de la fertilité des sols, protection des écosystèmes forestiers, mais aussi renforcement de l’économie locale grâce à des pratiques agricoles mieux adaptées.

L’ambition du Togo est de restaurer 1,4 million d’hectares de terres dégradées d’ici 2030.