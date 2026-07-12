L'heure du bilan
Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Grand Lomé, l’heure est au bilan.
Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Grand Lomé, l’heure est au bilan.
6 429 ménages sinistrés, soit 23 745 personnes directement affectées dans les 13 communes de la capitale.
Présentant les résultats d'une évaluation rapide menée du 1er au 3 juillet, la District autonome du Grand Lomé a fait état de 3 morts et 37 blessés.
Des maisons, des écoles, des églises ont subi d’importants dégâts.
Les autorités ont été particulièrement réactives déployant d’importants moyens. Les dérèglements climatiques sont à l’origine de ces précipitations inédites, mais de plus en plus fréquentes.