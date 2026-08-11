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L'incivisme pointé du doigt à Adakpamé

Ministre chargé du Développement local et vice-président pour le Grand Lomé de la Faîtière des Communes du Togo (FCT), Joseph Koamy Gomado a appelé, lundi à Adakpamé, dans la commune du Golfe 1, à mettre fin aux actes d'incivisme qui contribuent aux problèmes d'inondation.

Joseph Koamy Gomado © republicoftogo.com

Ministre chargé du Développement local et vice-président pour le Grand Lomé de la Faîtière des Communes du Togo (FCT), Joseph Koamy Gomado a appelé, lundi à Adakpamé, dans la commune du Golfe 1, à mettre fin aux actes d'incivisme qui contribuent aux problèmes d'inondation, notamment l'obstruction des ouvrages d'assainissement.

Dans cette commune du Grand Lomé, plusieurs ouvrages d'évacuation des eaux débouchant sur le 4ᵉ lac sont obstrués par des ordures ménagères.

Certains servent même de points de déversement d'huiles de moteur et d'autres déchets issus des activités de mécanique, aggravant les difficultés d'évacuation des eaux lors des fortes pluies de fin juin et début juillet.

Face à cette situation, Joseph Koamy Gomado appelle à une plus grande responsabilité individuelle.

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