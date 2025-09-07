L’Université de Lomé, pôle de réflexion sur l’environnement en Afrique

L’Université de Lomé (UL), la plus grande université publique du Togo, s’apprête à organiser un colloque scientifique international sur les changements climatiques.

Cette rencontre réunira chercheurs, universitaires, experts et acteurs de la société civile autour d’une problématique d’actualité.

Il s’agira de réfléchir sur le rôle stratégique que peut jouer la communication dans la sensibilisation, la mobilisation et l’adoption de pratiques favorables à la lutte contre les changements climatiques. Plus spécifiquement, les participants exploreront comment améliorer la communication dans les initiatives de restauration des paysages forestiers et de justice climatique, tant à l’échelle mondiale qu’en Afrique subsaharienne.

Le colloque vise à actualiser les connaissances sur les enjeux de communication liés au climat, à analyser les expériences en cours en matière de justice climatique et à formuler des recommandations pratiques pour améliorer l’impact des actions de sensibilisation et d’éducation environnementale.

Cette rencontre offrira également une opportunité de mise en réseau entre experts africains et internationaux, afin de renforcer les synergies et la coopération scientifique dans le domaine du climat.

L’Université de Lomé confirme sa volonté de se positionner comme un centre de référence dans la recherche et l’innovation sur les enjeux environnementaux.