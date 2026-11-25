Inondations, érosion côtière, sécheresses, vents violents : le Togo n'est pas épargné par les catastrophes naturelles. Pour mieux s'en protéger, il se tourne vers un pays qui en a fait l'amère expérience.

Une délégation togolaise séjourne à Madagascar jusqu'au 28 novembre pour y étudier les bonnes pratiques en matière de gestion des catastrophes.

La mission réunit des représentants de l'Agence nationale de protection civile (ANPC), de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET) et de la direction de l'Assainissement et de l'Environnement. Elle bénéficie du soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Au Togo, les pluies diluviennes provoquent régulièrement des inondations, à Lomé comme dans les régions des Savanes et de la Kara. Le littoral recule sous l'effet de l'érosion, et le nord subit des épisodes de sécheresse.

À Madagascar, la menace est encore plus forte. Cyclones, inondations et sécheresses frappent régulièrement la Grande Île, l'un des pays d'Afrique les plus exposés aux catastrophes naturelles. En dix ans, celles-ci y ont fait 803 morts et environ 2,36 millions de sinistrés, et détruit 132 000 habitations.

Pour faire face, Madagascar s'est doté d'un Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Il coordonne le plan de contingence national et pilote les opérations d'urgence depuis un centre basé à Antananarivo.

C'est ce savoir-faire que la délégation togolaise veut étudier : anticiper les crises, y répondre rapidement et aider les sinistrés à se relever.