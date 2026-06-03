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La FAO au secours des forêts

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) va injecter près de 500 millions de Fcfa pour financer la restauration des paysages forestiers au Togo, notamment dans la zone des plateaux ouest.

Couvert végétal très menacé © republicoftogo.com

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) va injecter près de 500 millions de Fcfa pour financer la restauration des paysages forestiers au Togo, notamment dans la zone des plateaux ouest.

Cet investissement intervient dans un contexte alarmant. Entre 2001 et 2025, le pays a perdu plus de 130 000 hectares de couverture végétale, soit une diminution de 5,9%, principalement due à la déforestation liée à l'agriculture et aux infrastructures. Depuis janvier 2026, 772 alertes incendie ont déjà été enregistrées par satellite sur le territoire.

« Depuis 2002, le pays a perdu 330 hectares de forêts primaires, soit une diminution de 20% », souligne la FAO, qui rappelle que la déforestation menace directement les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la résilience climatique des populations.

Le gouvernement ambitionne de restaurer 1,4 million d'hectares de terres dégradées d'ici 2030.

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