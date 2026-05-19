Un troisième intercepteur pour en finir avec les inondations

Face aux inondations récurrentes qui frappent le Grand Lomé chaque année, les pouvoirs publics accélèrent la riposte.

Un troisième intercepteur sera prochainement construit dans le cadre du projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces) venant compléter les deux ouvrages déjà en construction.

Cet intercepteur aura pour mission de collecter les eaux pluviales du bassin Caméléon vers le Zio, et d'assainir durablement la zone comprise entre la cité ministérielle en construction et l'Office togolais des recettes (OTR), un secteur particulièrement vulnérable.

Les études de conception démarreront dès juin prochain et le début des travaux début 2027.