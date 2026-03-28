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La socitété civile à la manoeuvre

C'est un investissement dans l'avenir. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a accordé 190 millions de Fcfa à neuf organisations de la société civile, pour la mise en œuvre de projets environnementaux à fort impact dans les communautés locales.

Neuf projets verts financés par le PNUD © republicoftogo.com

C'est un investissement dans l'avenir. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a accordé 190 millions de Fcfa à neuf organisations de la société civile, pour la mise en œuvre de projets environnementaux à fort impact dans les communautés locales.

Ces projets couvrent un spectre large : restauration des terres et forêts dégradées, conservation des écosystèmes et des espèces menacées, agroécologie, autonomisation économique des femmes et des jeunes, et accès à des solutions énergétiques sobres en carbone.

Des priorités qui résonnent avec les urgences environnementales nationales et mondiales.

« Investir dans les organisations de la société civile, c'est investir dans l'innovation locale, dans la proximité et dans l'impact durable. La résilience climatique se construit avec les communautés », a indiqué Binta Sanneh, représentante du PNUD à Lomé.

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