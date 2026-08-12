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Le climat fait des ravages

Le Koutammakou, paysage culturel partagé entre le Togo et le Bénin, fait l'objet d'une nouvelle évaluation des risques climatiques et des stratégies d'adaptation.

Le site abrite 4 205 Sikien © republicoftogo.com

Le Koutammakou, paysage culturel partagé entre le Togo et le Bénin, fait l'objet d'une nouvelle évaluation des risques climatiques et des stratégies d'adaptation.

Le site couvre 50 000 hectares et abrite 4 205 Sikien, ces habitations traditionnelles en terre crue emblématiques de la région, dont 2 277 au Bénin et 1 928 au Togo, désormais exposées aux aléas du climat.

Variations de température et de précipitations, sécheresse, dégradation des sols et de la végétation : ces menaces s'accompagnent d'une difficulté supplémentaire, la raréfaction des matériaux traditionnels, qui complique la conservation de ces habitations.

Face à ces risques, l'évaluation lancée vise à renforcer la résilience du patrimoine culturel du Koutammakou. 

Les autorités des deux pays prévoient notamment la révision des plans de gestion du site, la mise en place d'un mécanisme de suivi des impacts climatiques et le renforcement des capacités locales.

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