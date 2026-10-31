Le numérique au service du reboisement

Planter des arbres ne suffit pas : encore faut-il choisir des espèces adaptées au climat et aux sols de chaque région. C’est l’objectif de ConAdapt-CC-Togo, une nouvelle plateforme numérique lancée par les autorités avec l’appui de la FAO.

Accessible en ligne, l’outil permet de rechercher des espèces végétales, de connaître leurs usages et leur capacité à résister au changement climatique. Il s’adresse aux pépiniéristes, aux producteurs, aux acteurs du reboisement et au grand public.

L’enjeu est d’éviter les plantations vouées à l’échec. Toutes les espèces ne supportent pas de la même façon la sécheresse, les fortes pluies ou les variations de température, et un mauvais choix peut ruiner des années d’efforts de reboisement.

La plateforme aide aussi à identifier les espèces utiles pour restaurer les sols, limiter les inondations ou préserver la biodiversité.

Reste à faire vivre le site : son utilité dépendra de la mise à jour régulière des données, de son accessibilité, notamment dans les zones rurales, et de son adoption par les acteurs de terrain.