Rubriques

Tendances:
Environnement

Les engins sont entrés en action

Les pouvoirs publics ont mis en exécution leur programme destiné à récupérer le domaine public sur le littoral.

La démolition des installations illégales est lancée © republicoftogo.com

Les pouvoirs publics ont mis en exécution leur programme destiné à récupérer le domaine public sur le littoral.

Les engins de chantier sont entrés en action poursuivaient leur travail de démolition mercredi, dégageant méthodiquement tout ce qui se trouvait sur leur passage.

Cette opération de ‘déguerpissement’, qui se déroule sur deux jours cible dans un premier temps le tronçon allant de Kodjoviakopé, à la frontière Togo-Ghana, jusqu'à la hauteur de l'ex-hôtel Palm Beach (Lomé).

Les occupants illégaux ont eu de nombreux mois pour fermer boutique et quitter les lieux.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Curage de la lagune de Nyekonakpoè

Curage de la lagune de Nyekonakpoè

Les responsables communaux ont lancé une opération de curage de plusieurs lagunes, dans le but de faciliter l'écoulement des eaux de pluie et de réduire les risques d'inondation. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.