Littoral : les travaux de protection côtière avancent vite

La deuxième phase du Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA Resip) enregistre des avancées au Togo.

Mis en œuvre par l'entreprise néerlandaise Boskalis depuis le 1er novembre 2025, le chantier affiche un niveau d'exécution jugé satisfaisant.

Sur les 22 épis de protection prévus le long du littoral togolais, 21 sont déjà construits. Quatre ouvrages supplémentaires sont en cours de réalisation, avec une livraison attendue fin août.

Dans la zone d'Adanhouso, près d'Aného, 750 000 mètres cubes de bras morts ont été comblés, accompagnés du reboisement de dix hectares en cocotiers pour restaurer les écosystèmes côtiers.

Une mission de suivi conduite avec Invest International (Pays Bas), qui apporte un financement de 29,5 millions d’euros, a permis d'évaluer l'avancement des travaux.

Cofinancé par le gouvernement togolais et la Banque mondiale, le projet WACA Resip doit protéger les 55 kilomètres du littoral contre l'érosion côtière, les inondations et la pollution.