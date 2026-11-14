Mobilisation des ONG togolaises

Présente à la COP 2026 à Antalya, en Turquie, l’Union des ONG du Togo (UONGTO) a appelé au respect des promesses climatiques internationales.

« Nous attendons que les engagements de chaque partie soient respectés », a déclaré le président de son conseil d’administration, Gado Bemah. Selon lui, les COP se succèdent et les mêmes promesses reviennent, sans que les communautés les plus exposées en voient les effets. Les engagements financiers, surtout, tardent à améliorer concrètement la vie des populations touchées.

L’organisation met en cause les pays industrialisés. Leurs émissions passées ont largement contribué au réchauffement, mais ils peinent à tenir leurs engagements envers les pays en développement.

L’UONGTO veut donc aider les États bénéficiaires à faire davantage pression sur leurs partenaires. Elle réclame le versement des financements promis, le fonctionnement effectif des mécanismes de soutien et une véritable reconnaissance des pertes et dommages subis par les communautés vulnérables. Au nom de la justice climatique, la société civile togolaise demande aussi réparation pour les conséquences des choix industriels des pays développés.

Les ONG comptent enfin profiter de cette tribune pour faire connaître les initiatives du Togo en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.