Rubriques

Tendances:
Environnement

Plan de sauvetage

Le Togo a perdu plus de 47% de ses écosystèmes de mangrove en cinq ans. Face à cette dégradation alarmante, qui fragilise à la fois la biodiversité côtière et les communautés de pêcheurs, un projet de restauration vient d'être lancé.

Des efforts de restauration © republicoftogo.com

Le Togo a perdu plus de 47% de ses écosystèmes de mangrove en cinq ans. Face à cette dégradation alarmante, qui fragilise à la fois la biodiversité côtière et les communautés de pêcheurs, un projet de restauration vient d'être lancé.

Financé à hauteur de 140 000 dollars par le Centre et réseau des technologies climatiques (CTCN), le projet sera déployé sur 15 mois avec l’espoir de restaurer plus de 15 hectares de mangroves grâce à des espèces adaptées aux différents milieux côtiers.

Au-delà de la restauration écologique, le projet introduira des technologies propres pour les acteurs de la pêche et de la transformation du poisson, afin de réduire la pression sur le bois de mangrove, une ressource surexploitée comme combustible.

Des formations seront également dispensées aux pêcheurs artisanaux et organisations communautaires sur la gestion durable des ressources naturelles.

Cette initiative s'inscrit dans les engagements climatiques du Togo, qui fait de la restauration des mangroves un axe prioritaire de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN).

Les mangroves jouent un rôle écologique et économique irremplaçable. Elles servent de nurseries pour 75% des poissons tropicaux.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Prévoir et agir

Prévoir et agir

Quatre nouvelles stations météorologiques automatiques synoptiques vont être installées à Aného Glidji, Assahoun, Morétan et Takpamba, sous la responsabilité de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET).

Erosion côtière : appuis renouvelés

Erosion côtière : appuis renouvelés

L'institution néerlandaise Invest International poursuit son soutien au Togo dans la lutte contre l'érosion côtière. Depuis 2023, elle a engagé 29,5 millions d'euros pour des travaux de protection sur le segment côtier Gbodjomé-Agbodrafo-Goumoukopé, sur une distance de 7 km, ainsi que pour le comblement des bras morts lagunaires.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.