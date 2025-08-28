Prime à la résilience climatique

La commune de Kloto 1 (Kpalimé) a reçu jeudi un premier versement de 25 millions de Fcfa dans le cadre de l’assurance paramétrique à laquelle le pays a récemment souscrit.

Ce décaissement marque une première en Afrique, rendu possible grâce au partenariat avec AXA Climate, le Fonds InsuResilience Solutions Fund (ISF) et l’assureur Sunu.

Tout a commencé le 11 juillet 2025, lorsque Kpalimé a enregistré une pluie exceptionnelle de 78 millimètres — au-dessus du seuil critique de 68 mm fixé dans le contrat d’assurance. L’alerte a été détectée par les stations satellitaires installées dans la commune, déclenchant le processus de décaissement.

Conformément aux termes du contrat, l’indemnisation devait intervenir dans les 30 jours après la notification de l'événement, soit le 29 juillet. Engagement tenu : le chèque a été remis exactement un mois après.

L’argent alloué à la commune sera utilisée pour renforcer les mesures de prévention des inondations : curage des caniveaux, construction de dalots, amélioration des infrastructures de drainage.

"Ce que nous avions commencé est aujourd’hui une réalité. Le Togo devient un modèle en Afrique," a déclaré Winny Dogbatsé, maire de Kloto 1 et président de la Convention des Maires pour le Climat et l'Énergie en Afrique subsaharienne (COMSSA).

Outre Kloto 1, Golfe 1 et Golfe 7 sont également engagées dans cette initiative, avec des stations satellites surveillant les précipitations en temps réel. Le principe est simple : dès que le seuil de pluie est dépassé, pas besoin d’évaluation longue ou complexe, l’indemnisation est automatique et rapide.

L’objectif est de renforcer la résilience des collectivités locales face aux effets du changement climatique, en particulier les inondations, dont la fréquence et l’intensité augmentent.

Le Togo devient ainsi le premier pays africain à mettre en œuvre concrètement ce système d’assurance climatique paramétrique.