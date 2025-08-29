Un appui massif de l’ONU pour l’agenda environnemental du Togo

Le secteur de l’environnement a reçu en 2024 un appui financier conséquent du Système des Nations Unies (SNU), estimé à 8 milliards de Fcfa.

L’information a été révélée par l’institution onusienne, qui souligne que ce financement constitue un levier important pour accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs environnementaux.

Cette enveloppe a permis à l’État de mieux structurer et d’orienter sa politique de protection de l’environnement, dans un contexte marqué par des défis croissants liés au changement climatique et à la préservation des ressources naturelles.

Des projets prioritaires déployés

Grâce à ce soutien, plusieurs projets prioritaires ont été mis en œuvre en 2024, parmi lesquels :

la lutte contre les changements climatiques,

l’introduction de la mobilité verte,

l’intensification du reboisement.

Ces initiatives traduisent l’engagement du pays à concilier développement économique et durabilité environnementale.

Conformément à ses engagements internationaux en matière de protection de l’environnement et de préservation de la biodiversité, le Togo entend poursuivre ses efforts avec l’appui de ses partenaires.