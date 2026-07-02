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Priorité à la coordination

Face aux inondations, l’Agence nationale de protection civile (ANPC) a réuni mercredi à Lomé les représentants des 13 communes du Grand-Lomé, les services techniques et les acteurs de la plateforme régionale de réduction des risques.

Le ministre de la Protection civile a fait une tournée sur les sites impactés © DR

Face aux inondations, l’Agence nationale de protection civile (ANPC) a réuni mercredi à Lomé les représentants des 13 communes du Grand-Lomé, les services techniques et les acteurs de la plateforme régionale de réduction des risques.

Objectif : dresser un bilan des dommages commune par commune, identifier les actions prioritaires et préparer la réponse aux nouvelles précipitations annoncées par les services météorologiques.

Les discussions ont porté sur l'évacuation des eaux pluviales, l'organisation des opérations de secours, la délocalisation des populations exposées et la prise en charge des sinistrés. Les participants ont également examiné l'achèvement du centre d'accueil de Logopé, dans la préfecture d'Agoè-Nyivé, pour renforcer les capacités d'hébergement d'urgence.

Malgré les investissements réalisés ces dernières années - bassins de rétention, caniveaux, voiries - certains quartiers de Lomé restent vulnérables aux inondations.

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