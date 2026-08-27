Recyclage : une lueur d'espoir face à l'explosion des déchets

Huit millions de tonnes. C'est le volume de déchets solides collectés au Togo entre 2019 et 2025, une courbe qui ne cesse de grimper.

Et c'est sans surprise dans la région Maritime, et particulièrement à Lomé, que le problème se pose avec le plus d'acuité, la capitale concentrant l'essentiel de cette production nationale.

Face à cette pression croissante, une lueur d'espoir émerge : le secteur du recyclage se structure peu à peu. Le nombre d'entreprises spécialisées a quasiment doublé en six ans, passant de 8 en 2019 à 14 l'an dernier. Une dynamique encourageante, mais encore loin de suffire face à l'ampleur du défi.

Car les déchets solides ne sont que la partie visible du problème. Les eaux usées, les déchets agricoles et industriels s'accumulent eux aussi, réclamant une prise en charge tout aussi urgente. Autant de fronts ouverts simultanément, qui rappellent une évidence : au Togo, la gestion des déchets ne peut plus attendre. L'urgence est partout.