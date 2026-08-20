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Togo et Bénin protègent la couche d'ozone

Le Togo et le Bénin renforcent leur coopération contre le commerce illicite des substances réglementées par le Protocole de Montréal. 

Des substances qui peuvent poser problème © republicoftogo.com

Le Togo et le Bénin renforcent leur coopération contre le commerce illicite des substances réglementées par le Protocole de Montréal. 

Les administrations douanières des deux pays se sont concertées mercredi à la frontière de Hillacondji-Sanvi-Condji.

Les échanges ont porté sur l'identification des substances réglementées, notamment les hydrofluorocarbures, ainsi que sur les règles d'importation et les codes du Système harmonisé. 

« Nos frontières ne doivent pas être considérées comme des lignes de séparation, mais comme des espaces où la coopération», a expliqué Ganiou Souleyman, représentant du ministre de l’Environnement.

Les deux pays prévoient par ailleurs de renforcer le partage d'informations et la coordination de leurs interventions douanières. 

Le Protocole de Montréal est un accord international, adopté en 1987, visant à protéger la couche d'ozone en éliminant progressivement la production et l'utilisation des substances qui l'appauvrissent. Il est considéré comme l'un des traités environnementaux les plus efficaces au monde, ratifié par la quasi-totalité des pays de la planète.

Les substances en question sont principalement des gaz utilisés dans l'industrie du froid, de la climatisation, de l'aérosol ou de la mousse isolante.

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