Un Forum, peu de détails

Un Forum des Jeunes Écologistes du Monde (FoJEM 2026), une rencontre internationale placée sous le thème « Vers l'accélération de la transition énergétique : une responsabilité partagée », aura lieu prochainement à Lomé.

La rencontre réunira jeunes leaders, chercheurs, entrepreneurs, représentants d'institutions publiques et partenaires internationaux autour des grandes questions environnementales : politiques de transition énergétique, innovations vertes, financement des initiatives durables et place de la jeunesse dans les politiques climatiques.

Aucun autre détail n’a été donné. Pas de site du Forum, pas de dates, pas de programme pour le moment.