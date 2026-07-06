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Un Togolais au cœur de l'action climatique des villes africaines

Winny Yawo Dogbatsè, ancien maire de Kpalimé et premier président de la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne (CoM SSA) de 2022 à 2026, vient d'être nommé conseiller du Forum régional des maires (FRM).

Winny Yawo Dogbatsè © republicoftogo.com

Winny Yawo Dogbatsè, ancien maire de Kpalimé et premier président de la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne (CoM SSA) de 2022 à 2026, vient d'être nommé conseiller du Forum régional des maires (FRM).

Dans ce rôle, il contribuera aux orientations stratégiques du secrétariat, aux réflexions sur les politiques climatiques, la gouvernance et le financement, et au renforcement de la voix des villes africaines dans les instances internationales.

Winny Yawo Dogbatsè s'est notamment illustré par le lancement de la première assurance paramétrique contre les inondations en Afrique, au profit des communes de Kloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Les résultats sont déjà concrets : Kloto 1 a reçu 25 millions de Fcfa d'indemnisation en juillet 2025, et Golfe 1 a perçu 100 millions, avec un second versement attendu à la suite des récentes inondations.

Le Forum régional des maires représente les voix de plus de 350 villes d'Afrique subsaharienne, dont la population totale dépasse 150 millions de personnes. C'est l'organe de gouvernance politique de la CoM SSA (Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne), réunissant les maires et gouverneurs membres pour définir les grandes orientations stratégiques de l'organisation.

La CoM SSA compte désormais plus de 400 gouvernements locaux engagés à bâtir des communautés durables, vivables, sûres et résilientes, alimentées par des énergies propres.

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