Une avancée encore modeste, mais symbolique

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) renforce son appui dans la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Deux Nissan électriques offertes par le PNUD © republicoftogo.com

Jeudi, l’agence onusienne a remis deux véhicules électriques de marque Nissan au Ministère de l’Environnement.

Selon le PNUD, l’intégration de ces véhicules dans le parc automobile public contribuera à réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Une avancée jugée toutefois modeste, l’essentiel de la flotte de l’administration restant encore composé de véhicules thermiques.

« Notre volonté est d’accompagner le Togo dans sa transition vers une mobilité verte, aussi bien au niveau central que local », a déclaré Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD, soulignant l’importance de poser progressivement les bases d’un changement plus large dans les politiques de transport public.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Stop au trafic de bois

Stop au trafic de bois

Les autorités de la région des Plateaux ont lancé une série d'opérations de contrôle pour mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources forestières, un fléau qui menace la biodiversité et accélère le changement climatique.

Création d'un centre national de semences forestières

Création d'un centre national de semences forestières

Face au défi de reconstituer le couvert végétal, le Togo veut mieux gérer ses semences forestières en lançant le Centre national de semences forestières (CNSF), une structure appelée à jouer un rôle central dans la politique de reboisement du pays.

