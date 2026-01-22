Une avancée encore modeste, mais symbolique

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) renforce son appui dans la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Jeudi, l’agence onusienne a remis deux véhicules électriques de marque Nissan au Ministère de l’Environnement.

Selon le PNUD, l’intégration de ces véhicules dans le parc automobile public contribuera à réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Une avancée jugée toutefois modeste, l’essentiel de la flotte de l’administration restant encore composé de véhicules thermiques.

« Notre volonté est d’accompagner le Togo dans sa transition vers une mobilité verte, aussi bien au niveau central que local », a déclaré Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD, soulignant l’importance de poser progressivement les bases d’un changement plus large dans les politiques de transport public.