Rubriques

Tendances:
Environnement

Une obligation internationale

Avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du PNUD, le Togo lance un projet de 1,2 million de dollars sur 48 mois visant à renforcer son système national de transparence climatique.

Ouro-Gouni Bouraïma © republicoftogo.com

Avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du PNUD, le Togo lance un projet de 1,2 million de dollars sur 48 mois visant à renforcer son système national de transparence climatique.

Le programme porte sur la préparation des premiers rapports biennaux de transparence et de la cinquième communication nationale sur les changements climatiques, des documents exigés par le Cadre de transparence renforcé de l'Accord de Paris, que le pays a ratifié en 2017.

Les travaux s'articulent autour de trois axes : mise à jour des dispositifs institutionnels, engagement des parties prenantes et intégration du genre dans les rapports climatiques.

La qualité des informations que nous produisons conditionne non seulement la crédibilité de notre action climatique, mais aussi notre capacité à mobiliser les financements et les partenariats nécessaires », a expliqué Ouro-Gouni Bouraïma, coordinateur du projet.

Pour le Togo, produire des données fiables sur les émissions de gaz à effet de serre et les mesures d'adaptation est désormais une obligation internationale, et un levier pour attirer les financements verts.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Recyclage et fiscalité

Recyclage et fiscalité

Justin Bekounim ne se bat pas seulement contre les déchets. Il se bat pour l'honneur d'une ville. Fondateur de la société Vega Recycling, il vient de fêter dix ans de collecte, de tri et de transformation des déchets en granulés industriels.

Un travail d'équipe

Un travail d'équipe

Le Togo et la Team Europe, coalition regroupant l'Union européenne et ses États membres, ici représentée par l'UE et le Luxembourg, ont scellé à Sokodé un partenariat pour la gestion des aires protégées et le développement d'une économie verte inclusive.

Le budget vert s'impose dans la gestion publique

Le budget vert s'impose dans la gestion publique

Le ministère de l'Administration territoriale consacre cette année plus de 3,3 milliards de Fcfa,  soit environ 8,8% de son budget global, à des actions favorables au climat et à l'environnement, dans le cadre de la politique de budgétisation verte engagée par le gouvernement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.