Avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du PNUD, le Togo lance un projet de 1,2 million de dollars sur 48 mois visant à renforcer son système national de transparence climatique.

Le programme porte sur la préparation des premiers rapports biennaux de transparence et de la cinquième communication nationale sur les changements climatiques, des documents exigés par le Cadre de transparence renforcé de l'Accord de Paris, que le pays a ratifié en 2017.

Les travaux s'articulent autour de trois axes : mise à jour des dispositifs institutionnels, engagement des parties prenantes et intégration du genre dans les rapports climatiques.

La qualité des informations que nous produisons conditionne non seulement la crédibilité de notre action climatique, mais aussi notre capacité à mobiliser les financements et les partenariats nécessaires », a expliqué Ouro-Gouni Bouraïma, coordinateur du projet.

Pour le Togo, produire des données fiables sur les émissions de gaz à effet de serre et les mesures d'adaptation est désormais une obligation internationale, et un levier pour attirer les financements verts.