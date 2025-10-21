Veille permanente sur les changements climatiques

Rubriques

Une cellule nationale de veille climatique a été lancée par le ministère de l’Environnement, des Ressources forestières, de la Protection côtière et du Changement climatique.

Cette cellule a pour mission de surveiller, analyser et diffuser les informations relatives aux phénomènes climatiques et à leurs impacts. Objectif : renforcer la résilience et éclairer les décisions politiques et techniques face à l’urgence environnementale.

Dans les faits, elle assurera notamment la mise en œuvre des engagements nationaux liés à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et pilotera la participation active du Togo aux différentes négociations climatiques internationales.

La nouvelle cellule sera également chargée de collecter, centraliser et analyser les données météorologiques et environnementales disponibles, de suivre l’évolution des indicateurs climatiques et évaluer leur impact sur les écosystèmes et les secteurs économiques et d’élaborer des rapports d’alerte climatique périodiques, destinés aux décideurs publics.

Elle jouera aussi un rôle de premier plan dans la mise à jour des politiques d’adaptation et d’atténuation, en étroite collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux du climat.

