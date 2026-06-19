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Braquage sanglant à Lomé

Un braquage à main armée a semé la panique jeudi en début d'après-midi au carrefour Orabank d'Adoboukomé, à proximité du Grand Marché de Lomé.

Violence extrême © DR

Un braquage à main armée a semé la panique jeudi en début d'après-midi au carrefour Orabank d'Adoboukomé, à proximité du Grand Marché de Lomé.

Deux individus circulant à moto immatriculée au Ghana ont pris pour cible un véhicule. Le conducteur et le passager ont été blessés par balles et transférés aux urgences.

Les assaillants sont parvenus à s’emparer d’une  mallette contenant de l’argent. La police est à leur recherche.

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