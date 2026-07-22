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Le Boudé tue

Une fillette de 5 ans a perdu la vie et plusieurs personnes ont été grièvement blessées mardi dans un incendie à Kodjoviakopé, à Lomé, tout près de la frontière avec le Ghana. Les blessés ont été pris en charge au CHU Sylvanus Olympio.

Risques mortels © republicoftogo.com

Une fillette de 5 ans a perdu la vie et plusieurs personnes ont été grièvement blessées mardi dans un incendie à Kodjoviakopé, à Lomé, tout près de la frontière avec le Ghana. Les blessés ont été pris en charge au CHU Sylvanus Olympio.

Selon des témoignages recueillis sur place, le feu serait parti d'une opération de transvasement de carburant de contrebande, communément appelé « Boudè », dans une habitation où plusieurs bidons étaient entreposés. 

Le drame se serait produit alors qu'une femme préparait un repas à proximité, à l'aide d'un réchaud à gaz. Les vapeurs d'essence auraient atteint la flamme, provoquant une violente explosion suivie d'un incendie qui s'est rapidement propagé.

Les sapeurs-pompiers, alertés, sont intervenus pour maîtriser les flammes, avec l'appui de riverains mobilisés sur place. Les circonstances exactes du drame restent à établir.

Ce nouveau drame remet en lumière les dangers liés au trafic de carburant de contrebande, une activité très répandue dans les zones frontalières, où de l'essence en provenance du Ghana ou du Nigeria circule couramment, échappant aux circuits officiels de distribution.

Stockée dans des bidons entassés au sein même des habitations, souvent à proximité de sources de chaleur ou de flammes, cette essence transforme certains quartiers en véritables poudrières. 

Au-delà des pertes de recettes fiscales pour l'État, les autorités rappellent régulièrement les risques mortels associés au stockage et à la manipulation de produits inflammables dans des conditions aussi précaires.

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