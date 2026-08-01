Coup de filet de la gendarmerie

La gendarmerie a interpellé trois individus présumés appartenir à un réseau spécialisé dans les vols par effraction, ciblant des bureaux d'institutions publiques, privées et des lieux de culte.

Ces arrestations font suite au vol commis dans la nuit du 7 au 8 juillet 2026 au centre islamique « Muslims Around The World » (MATW), à Kpogan, préfecture des Lacs, où un coffre-fort contenant 62 millions de Fcfa a été emporté.

Saisie de l'affaire, la brigade de gendarmerie d'Agbodrafo, appuyée par d'autres unités, a rapidement ouvert une enquête.

Le 24 juillet, les enquêteurs ont interpellé K. Kodjo, 38 ans, chauffeur domicilié à Adidogomé, propriétaire et conducteur du véhicule ayant servi à transporter les auteurs sur les lieux.

Les investigations se sont poursuivies avec l'arrestation de T. Eric, 44 ans, camerounais, tenancier d'une auberge-bar-restaurant à Kodjoviakopé, et de K. Komi, 33 ans, cuisinier togolais résidant en Mauritanie, de passage à Kpogan. Deux membres de nationalité ivoirienne, présentés comme les cerveaux du réseau, restent activement recherchés.

Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs véhicules ainsi que l’argent volé.

Les mis en cause ont reconnu les faits.

Selon les enquêteurs, ce réseau serait également lié à d'autres cambriolages commis en périphérie de Lomé, notamment ceux du cabinet d'architecture « VERSUS » et de l'église « ECKANKAR » tous deux en juin dernier