Cambriolages et agressions sexuelles : trois Togolais dans le viseur de la justice

La Gendarmerie a annoncé mercredi l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une série de cambriolages et d’agressions sexuelles commis à Lomé et dans ses environs. 

Les suspects, identifiés comme A. Homefa, G. Fridot et A. Dosseh, tous de nationalité togolaise, ont été arrêtés à l’issue d’une enquête consécutive à plusieurs plaintes déposées par les victimes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause ciblaient principalement des résidences inoccupées appartenant à des Togolais résidant à l’étranger. Les objets de valeur et documents dérobés servaient ensuite à extorquer de l’argent à leurs propriétaires.

Les investigations révèlent également que A. Homefa et G. Fridot seraient impliqués dans des agressions sexuelles collectives. Leur méthode consistait à contacter des victimes via sites de rencontre et réseaux sociaux, en usurpant de fausses identités.

Les échanges se poursuivaient sur WhatsApp avec des numéros étrangers, avant que les suspects ne donnent rendez-vous dans des lieux isolés. Les victimes, contraintes à des rapports sexuels, étaient parfois filmées à leur insu, les images servant ensuite au chantage. Six victimes ont été recensées à ce jour.

La Gendarmerie appelle la population à faire preuve de prudence dans les interactions en ligne et à signaler tout comportement suspect. Elle invite toute personne disposant d’informations utiles à se rapprocher des unités des forces de défense et de sécurité.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de déterminer l’ampleur des faits reprochés aux suspects.

