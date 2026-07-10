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Drame familial à Bè Aklassou

Une dispute familiale a viré au drame dans la nuit de mercredi à jeudi à Bè Aklassou, dans la commune Golfe 1 à Lomé.

Le différend se termine dans le sang © republicoftogo.com

Une dispute familiale a viré au drame dans la nuit de mercredi à jeudi à Bè Aklassou, dans la commune Golfe 1 à Lomé.

Selon des témoins, une altercation a éclaté entre un homme et son beau-père, venu s’enquérir d’un conflit opposant sa fille à son mari. La discussion aurait rapidement dégénéré en affrontement.

Profitant d’une coupure d’électricité, le beau-fils aurait sorti un couteau et porté un coup à son beau-père.

Grièvement blessée, la victime a été transportée au Centre hospitalier de Bè, où elle a succombé à ses blessures.

Le suspect a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour le retrouver et établir les circonstances exactes du drame.

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