Décès brutal

L'Église catholique est sous le choc. Le père Etienne Komi Foufou Akakpo, prêtre du diocèse d'Atakpamé, est décédé dimanche dernier en plein match de football.

Les circonstances exactes du décès restent à élucider. Aucune cause officielle n'a été communiquée.

Ordonné prêtre en. 2022 à Atakpamé, le père Akakpo n'avait exercé son ministère sacerdotal que trois ans et demi, un temps court, mais suffisant pour marquer les fidèles de son diocèse par son engagement et sa jeunesse.

Sa disparition brutale suscite une vive émotion.