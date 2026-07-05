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L'imprudence, danger N°1

Un accident s'est produit samedi sur la RN2, à hauteur d'Agbata, entre deux véhicules légers circulant en sens opposés.

Tôle froissée © republicoftogo.com

Un accident s'est produit samedi sur la RN2, à hauteur d'Agbata, entre deux véhicules légers circulant en sens opposés.

Selon les témoignages recueillis sur place, l'un des conducteurs, en provenance d'Agbata vers Lomé, aurait tenté un dépassement en sous-estimant la vitesse du véhicule arrivant en face. La collision frontale a été violente.

Des blessés, mais pas de morts.

Cet accident est un rappel brutal d'une réalité qui ne change pas : dépassements hasardeux, mauvaise appréciation des distances et excès de vitesse continuent de faire des victimes sur les routes malgré les appels répétés à la prudence.

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