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Fausse monnaie : démantèlement d'un réseau

La Gendarmerie a interpellé trois individus dans une affaire présumée d'escroquerie et de détention de faux billets, à la suite d'une plainte reçue par la brigade territoriale de Vakpossito.

Des coupures de mauvaise qualité © DR

La Gendarmerie a interpellé trois individus dans une affaire présumée d'escroquerie et de détention de faux billets, à la suite d'une plainte reçue par la brigade territoriale de Vakpossito.

Les investigations ont d'abord conduit à l'arrestation, le 15 août 2026, de G. Binoutib, 30 ans, chauffeur togolais résidant à Ségbé (préfecture du Golfe). La perquisition d'un chantier inachevé a ensuite permis d'interpeller deux complices présumés : B. Atawi, 49 ans, sans profession, et O. Mahamadou, 41 ans, revendeur de nationalité burkinabè.

Une caisse a été saisie sur les lieux, contenant notamment des fausses coupures en CFA et en dollars ainsi que du papier vierge destiné à la fabrication. 

Un dispositif artisanal et de facture manifestement médiocre.

Les trois suspects seront présentés à la justice à l'issue de l'enquête.

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