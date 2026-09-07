Incendie au marché de Kpalimé

Le grand marché de Kpalimé, dans la région des Plateaux, a été la proie des flammes dans la nuit de dimanche à lundi. On ignore l’étendue des dégâts qui n’a heureusement pas fait de victimes.

Selon les autorités municipales, le sinistre a touché l'ancienne zone de recasement.

Le marché avait été inauguré il y a 3 ans.