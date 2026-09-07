Rubriques

Tendances:
Faits divers

Incendie au marché de Kpalimé

Le grand marché de Kpalimé, dans la région des Plateaux, a été la proie des flammes dans la nuit de dimanche à lundi. On ignore l’étendue des dégâts qui n’a heureusement pas fait de victimes.

Des échoppes ont été détruites © DR

Le grand marché de Kpalimé, dans la région des Plateaux, a été la proie des flammes dans la nuit de dimanche à lundi. On ignore l’étendue des dégâts qui n’a heureusement pas fait de victimes.

Selon les autorités municipales, le sinistre a touché l'ancienne zone de recasement.

Le marché avait été inauguré il y a 3 ans.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Fausse monnaie : démantèlement d'un réseau

Fausse monnaie : démantèlement d'un réseau

La Gendarmerie a interpellé trois individus dans une affaire présumée d'escroquerie et de détention de faux billets, à la suite d'une plainte reçue par la brigade territoriale de Vakpossito.

Coup de filet de la gendarmerie

Coup de filet de la gendarmerie

La gendarmerie a interpellé trois individus présumés appartenir à un réseau spécialisé dans les vols par effraction, ciblant des bureaux d'institutions publiques, privées et des lieux de culte.

Le Boudé tue

Le Boudé tue

Une fillette de 5 ans a perdu la vie et plusieurs personnes ont été grièvement blessées mardi dans un incendie à Kodjoviakopé, à Lomé, tout près de la frontière avec le Ghana. Les blessés ont été pris en charge au CHU Sylvanus Olympio.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.