Un accident de la circulation fait trois morts et onze blessés

Un dramatique accident de la circulation est survenu vendredi sur la route nationale N°1, à hauteur d’Agoènyivé.

Selon les informations officielles, un camion chargé de ciment en provenance de Légbassito a emprunté la bretelle de l’échangeur dans le sens sud-nord pour rallier la Nationale N°1.

Une défaillance du système de freinage aurait provoqué une collision en chaîne avec deux voitures, trois tricycles et deux motos immobilisés aux feux tricolores.

L’accident a coûté la vie à trois personnes et fait onze blessés, immédiatement évacués vers des structures sanitaires pour leur prise en charge. Les dégâts matériels sont également considérables sur l’ensemble des véhicules impliqués.

Le conducteur du camion a pris la fuite. Il est activement recherché.