Rubriques

Tendances:
Faits divers

Un accident de la circulation fait trois morts et onze blessés

Un dramatique accident de la circulation est survenu vendredi sur la route nationale N°1, à hauteur d’Agoènyivé.

Lourd bilan © republicoftogo.com

Un dramatique accident de la circulation est survenu vendredi sur la route nationale N°1, à hauteur d’Agoènyivé.

Selon les informations officielles, un camion chargé de ciment en provenance de Légbassito a emprunté la bretelle de l’échangeur dans le sens sud-nord pour rallier la Nationale N°1.

Une défaillance du système de freinage aurait provoqué une collision en chaîne avec deux voitures, trois tricycles et deux motos immobilisés aux feux tricolores.

L’accident a coûté la vie à trois personnes et fait onze blessés, immédiatement évacués vers des structures sanitaires pour leur prise en charge. Les dégâts matériels sont également considérables sur l’ensemble des véhicules impliqués.

Le conducteur du camion a pris la fuite. Il est activement recherché.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Huit morts dans un accident à Tchindique

Huit morts dans un accident à Tchindique

Un tragique accident de la route a endeuillé le canton de Pana, dans la préfecture de Tône (région des Savanes, nord du Togo), dans la journée de samedi. 

Un réseau grec au cœur d’un trafic transatlantique de drogue

Un réseau grec au cœur d’un trafic transatlantique de drogue

Trois personnes ont été arrêtées cette semaine en Grèce dans le cadre de l’enquête sur le navire Blume, battant pavillon togolais, intercepté en janvier 2023 au large des îles Canaries avec à son bord plus de 4,5 tonnes de cocaïne en provenance d’Amérique latine, ont indiqué jeudi des sources proches de l’enquête.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.