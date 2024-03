Début des négociations avec Starlink

Internet Society Togo a annoncé lundi le début de négociations avec Starlink pour élargir et démocratiser l’accès à internet au Togo. Cette initiative suit l’annonce de l’arrivée de Starlink au Togo l’année dernière.

‘Notre but est d’avoir des discussions globales, inclusives et démocratique pour répondre aux besoins de la population’, a indiqué Emmanuel Agbenonwossi, président de l’Internet Society Togo.

Un accord éventuel doit être conforme aux dispositions réglementaires locales.

Starlink est un projet de constellation de satellites développé par SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk.

L'objectif est de fournir un accès à Internet haut débit à des endroits reculés ou mal desservis par les infrastructures terrestres traditionnelles.

La constellation est conçue pour offrir une connectivité Internet mondiale et abordable, en particulier dans les zones rurales et éloignées.

Starlink est composé de milliers de petits satellites en orbite basse autour de la Terre.

Ils sont conçus pour fournir une connexion Internet haut débit via des antennes terrestres installées chez les utilisateurs. Les signaux sont transmis de satellite à satellite, puis redirigés vers des stations terrestres connectées à Internet.

Starlink suscite un intérêt important en raison de son potentiel à connecter des régions du monde autrefois isolées et à réduire la fracture numérique.

L'Internet Society, également connue sous le nom d'ISOC, est une organisation mondiale à but non lucratif fondée en 1992. Son objectif est de promouvoir le développement ouvert, l'utilisation et l'accessibilité de l'Internet pour le bénéfice de toutes les personnes dans le monde.