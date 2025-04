A grande vitesse

Moov Africa Togo a été honorée vendredi à Lomé avec la remise du prix ‘nPerf 2024’, une distinction qui récompense la qualité de son internet mobile.

Cette reconnaissance vient saluer les efforts de l’opérateur dans l’amélioration continue de ses services, et confirme sa place de leader dans le paysage télécom togolais.

Décerné par la plateforme française nPerf, spécialisée dans l’analyse des performances réseau, ce prix repose sur des milliers de tests réalisés par les utilisateurs eux-mêmes. Les critères incluent le débit descendant et montant, la latence, la fluidité de navigation web ainsi que la performance du streaming vidéo.

« C’est une grande fierté et surtout une grande responsabilité. Ce prix vient souligner des mois et des années d’investissements, d’innovations, d’amélioration continue et traduit un fait simple : les Togolais méritent le meilleur. Nous mettrons tout en œuvre pour le leur offrir », a déclaré Younes El Bedraoui, directeur général de Moov Africa Togo.

Cette distinction confirme le rôle central de Moov Africa Togo dans la transformation numérique du pays, dans un contexte où la connectivité devient un levier majeur de développement en Afrique de l’Ouest.

Moov Africa Togo appartient au Groupe Maroc Télécoms.