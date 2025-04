Transformation numérique et IA : le Togo prépare son futur

Le Togo connaît depuis plusieurs années des avancées remarquables dans le secteur du numérique, grâce à la modernisation de ses infrastructures, l’extension de l’accès à Internet et le soutien à l’innovation. Le pays affiche clairement son ambition de faire du numérique un moteur de développement économique et social.

Une politique largement encouragée par Cina Lawson, la ministre de l’Économie numérique et de la Transformation digitale

Cependant, des défis persistent : inclusion numérique, accès équitable aux technologies, formation des jeunes aux outils numériques, et enjeux liés à l'intelligence artificielle.

C’est dans ce contexte que se tiendra, du 6 au 7 mai 2025 à Lomé, le Young IGF Togo sur le thème "Transformation numérique & Intelligence Artificielle – avancées et perspectives au Togo".

Le forum réunira institutions publiques, secteur privé, société civile, experts et citoyens autour d’un dialogue ouvert pour réfléchir aux défis stratégiques de la transformation numérique et aux opportunités offertes par l’IA pour le développement du pays.

Organisé dans le cadre du programme de financement du Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF), soutenu par l’Internet Society Foundation, cet événement vise à renforcer la participation des jeunes et à promouvoir une gouvernance d’Internet plus inclusive et responsable.

Dans un contexte d'évolution rapide des technologies numériques, le Togo entend ainsi bâtir un avenir numérique accessible à tous et résolument tourné vers l'innovation.