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Faure Gnassingbé visite le géant des télécoms ZTE

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, achève son séjour à Pékin. Il a visité le siège du groupe de télécommunications ZTE, où des techniciens lui ont présenté la 6G, la prochaine génération de réseaux mobiles.

Chez ZET, dernières avancées en matière de télécommunications © DR

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, achève son séjour à Pékin. Il a visité les bureaux du groupe de télécommunications ZTE, où des techniciens lui ont présenté la 6G, la prochaine génération de réseaux mobiles.

ZTE est l'un des principaux équipementiers de télécoms de Chine, avec Huawei. 

Basé à Shenzhen, coté en Bourse à Shenzhen et à Hong Kong, il fabrique des équipements de réseau (5G, fibre optique), des terminaux comme les smartphones de la marque nubia, et de plus en plus de serveurs pour l'intelligence artificielle. 

Au premier semestre 2026, son chiffre d'affaires a atteint 78 milliards de yuans (+9 %), mais son bénéfice net a chuté de 45,6 %, à 2,75 milliards. 

Le groupe y consacre environ 15 % de ses revenus à la recherche. Les États-Unis lui interdisent depuis 2022 toute nouvelle autorisation d'équipements, pour des raisons de sécurité nationale.

La 6G n'existe pas encore commercialement. L'Union internationale des télécommunications (UIT) a fixé un cadre d'objectifs, appelé IMT-2030, qui vise des débits très supérieurs à ceux de la 5G, un temps de réponse fortement réduit, la connexion d'une très grande densité d'appareils et une localisation précise au centimètre près. 

La normalisation doit s'accélérer à partir de 2026, pour des premiers réseaux commerciaux autour de 2030. 

Beaucoup de ces technologies sont encore au stade du laboratoire ou des tests. ZTE a présenté en juillet 2026, au salon MWC Shanghai, un prototype d'antenne qu'il décrit comme le premier au monde de 256 canaux en bande « U6G », ainsi que des solutions de communication par satellite et une architecture de réseau conçue autour de l'IA.

Au Togo, les réseaux des deux opérateurs, Yas Togo et Moov Africa, reposent principalement sur la 4G, sur laquelle ils concentrent leurs investissements. 

La 5G existe depuis novembre 2020, avec le réseau déployé à Lomé par Togocom, le premier d'Afrique de l'Ouest, mais son usage reste très limité : fin 2025, seulement 1 % des appareils actifs étaient compatibles. À la même date, la 4G représentait 39 % des appareils actifs, contre 44 % pour la 2G.

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