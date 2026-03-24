L'UIT lance le Robotics for Good Youth Challenge à Lomé

Pour la première fois au Togo, la Robotics for Good Youth Challenge se tiendra le 27 mars à Lomé, une compétition internationale de robotique organisée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et l'initiative AI for Good, sous l'égide des Nations Unies.

L'objectif est d’amener les jeunes élèves togolais à concevoir, construire et programmer des robots offrant des solutions concrètes à des problèmes réels, tout en développant des compétences clés en travail d'équipe, résolution de problèmes, gestion de projet et pensée critique.

La compétition sera coordonnée au niveau national par TIDD (Technologies et Innovations pour le Développement Durable) et Data Community Togo (DaCoT), en partenariat avec l'Institut français du Togo.

Les équipes gagnantes représenteront le Togo lors de la grande finale à Genève pendant le Sommet mondial « L'IA au service du bien commun » prévu du 7 au 10 juillet 2026.