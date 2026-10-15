Les robots humanoïdes saluent le président du Conseil

Faure Gnassingbé a visité le Robot Mall de Pékin, un vaste espace consacré aux robots, situé à Yizhuang, aussi appelée Beijing E-Town, dans le sud-est de la capitale chinoise. On y voit des robots humanoïdes et des robots-chiens, des applications industrielles et de la restauration robotisée.

Certains modèles sont proposés à la vente.

Le lieu, ouvert en 2025 est présenté par les autorités pékinoises comme le premier magasin « 4S » de robots humanoïdes au monde. Ce modèle, emprunté aux concessions automobiles, regroupe la vente, le service après-vente, les pièces détachées et les retours des clients. L'ensemble occupe quatre étages et environ 4 000 mètres carrés.

Selon la municipalité de Pékin, plus de 50 marques y exposent dans sept grandes catégories : robots médicaux, industriels, bioniques et humanoïdes, entre autres. On y trouve notamment les humanoïdes Tiangong, le G1 de Unitree et le Walker S de UBTECH. Le magazine Technology Magazine évoque plus de 100 types de robots.

Au rez-de-chaussée sont exposés les humanoïdes. Le deuxième étage est consacré aux robots interactifs : chiens, mains robotisées, robots sportifs jouant au football, au basket ou aux échecs.

Le troisième propose le remplacement de pièces, le diagnostic et la maintenance à distance. Le quatrième est un espace de négociation pour les rencontres d'affaires et les partenariats.

Selon Technology Magazine, les prix vont d'environ 278 dollars pour de petits appareils grand public à plusieurs millions de dollars pour des humanoïdes avancés.

Un robot grandeur nature à l'effigie d'Albert Einstein est valorisé à environ 97 000 dollars. On croise aussi des robots qui cuisinent, préparent du café ou dispensent des médicaments, ainsi qu'un restaurant avec serveurs et cuisiniers robotisés.

La visite s'inscrit dans le cadre du séjour de Faure Gnassingbé en Chine.