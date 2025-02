Une culture de l’innovation en plein essor

Face à l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et à ses nombreuses applications dans les secteurs clés de l’économie, le Togo mise sur la recherche et l’innovation pour stimuler son développement.

Le gouvernement déploie un programme ambitieux au sein des deux grandes universités publiques (Lomé et Kara) afin de valoriser les résultats des recherches scientifiques et soutenir les innovations technologiques et agricoles.

À travers divers projets structurants comme le Projet VaRRIWA ou encore les centres d’excellence, les autorités ont renforcé la culture de l’innovation dans le pays. Plusieurs structures d’accompagnement ont été créées pour assurer la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (R&I).

Parmi ces initiatives, on retrouve notamment :

- CAVRIS et son Fab Lab à Kara : Un laboratoire qui a accompagné 30 innovateurs, dont 10 bénéficiaires de fonds d’amorçage et 7 créateurs d’entreprises.

- L’incubateur UVI2A à Lomé : Situé à l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), cet incubateur dédié à la valorisation agricole et agroalimentaire a déjà soutenu 30 porteurs de projets, dont 10 ont bénéficié d’un fonds d’amorçage.

Le programme de valorisation de la recherche a également facilité l’émergence de partenariats public-privé, notamment à travers l’organisation du Salon de la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest.

Par ailleurs, la valorisation scientifique a été renforcée avec la publication de la revue Études Togolaises, pilotée par l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS).

Afin de soutenir durablement les chercheurs et innovateurs, le gouvernement réfléchit à la mise en place d’un dispositif intégré de financement.

Ce nouvel instrument permettra d’accompagner les porteurs de projets à toutes les étapes de leur développement, garantissant ainsi la pérennité des initiatives innovantes.

En parallèle, le Togo entend renforcer les partenariats avec les acteurs de la recherche dans des domaines stratégiques comme le climat, l’énergie et l’agriculture, afin de faire de l’innovation un véritable levier de croissance et de transformation économique.