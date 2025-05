Gouvernance numérique : connecter les zones oubliées

Le chapitre togolais de l’Internet Society (ISOC-Togo) a salué mercredi les avancées du pays dans le secteur du numérique, notamment sa résilience en matière de connectivité.

En mars 2024, lors des coupures majeures de câbles sous-marins, le Togo est resté connecté grâce au câble Equiano de Google, illustrant sa capacité à rediriger son trafic.

Sur le front de l’intelligence artificielle, une stratégie nationale est en cours d’élaboration. Le pays est aussi invité à autoriser l’usage de réseaux satellitaires comme Starlink d’Elon Musk pour désenclaver certaines zones.

ISOC-Togo a annoncé le lancement imminent d’un réseau communautaire à Ati-Akakpé (Plateaux), qui connectera 2 000 habitants. Une initiative qui répond à l’absence de couverture par les opérateurs traditionnels.

Ces annonces ont été faites dans le cadre du 11ᵉ Forum national sur la gouvernance de l’Internet, centré sur la transformation numérique et les enjeux de l’IA au Togo.

Internet Society Togo (ISOC-Togo) est le chapitre national de l’Internet Society (ISOC), une organisation mondiale à but non lucratif créée en 1992 et dédiée à la promotion d’un Internet ouvert, universellement accessible, sécurisé et fiable.

Starlink est un service d'accès à Internet par satellite développé par SpaceX, l’entreprise spatiale fondée par Elon Musk. Il vise à fournir une connexion haut débit à Internet, en particulier dans les zones mal desservies ou rurales, grâce à une constellation de satellites en orbite basse (LEO).