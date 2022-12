10 milliards de Fcfa de pots de vin versés chaque année

Ce 9 décembre marque la Journée internationale de lutte contre la corruption.

Elle prospère au Togo. De la petite enveloppe donnée à un fonctionnaire pour obtenir un service à des commissions importantes versées sur de gros contrat.

Le pays s’est doté d’une Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA).

Elle est dirigée par Essohana Wiyao.

Sa tâche n’est pas aisée car corrupteurs et corrompus restent le plus discrets possible et les montages sont parfois si complexes que les investigations ont peu de chances d’aboutir.

Republicoftogo.com : Quelle est la cartographie de la corruption au Togo ?

Essohana Wiyao : A ce jour, nous n’avons pu mener les investigations que sur la petite corruption qui nous donne 10 milliards de Fcfa de pots de vin par an. Mais ce qui gangrène le plus, c’est la grande corruption qui est difficilement chiffrable.

Cette grande corruption ferait perdre au Togo 25% de son PIB.

Republicoftogo.com : Qui sont les principaux corrompus ?

Essohana Wiyao : D’après une récente étude menée par nos soins, la perception du public place les magistrats en tête, suivis des policiers.

Mais d’autres catégories sont aussi concernées.

Republicoftogo.com : De nombreux togolais estiment que la HAPLUCIA ne fait rien pour lutter réellement contre la corruption

Essohana Wiyao : Ce sentiment est basé sur une méconnaissance de notre mission.

Il y a un volet éducation et un volet répression. Les deux sont menés avec la plus grande rigueur.