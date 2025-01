Appel à une justice équitable et exemplaire

La Cour d’appel de Lomé a exprimé lundi sa satisfaction face à la détermination des autorités à promouvoir et protéger les droits de l’homme.

« Nous notons un attachement indéfectible des autorités togolaises aux droits de l'homme et à la primauté du droit. Le Togo, sous l'impulsion du chef de l'État et de son gouvernement, a fait de la promotion et de la protection des droits de l'homme une priorité absolue », a déclaré Essolizam Poyodi, procureur général près la Cour d’appel de Lomé.

Cette déclaration intervient à l’ouverture de la première session de la Cour d’assises de Lomé.