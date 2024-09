Avocats de permanence

Face aux insuffisances du système judiciaire, notamment en ce qui concerne l’accès à la défense des populations en situation de précarité, l’Ordre des avocats du Togo propose une solution concrète : la création de la Permanence des avocats (PA).

Ce dispositif, mis en place par le Conseil de l'Ordre, vise à combler l'absence de structure étatique facilitant l’accès à la justice pour tous, en particulier les plus démunis.

Selon l'Ordre, l’accès à la justice pour les citoyens les plus vulnérables reste un défi majeur.

Beaucoup, faute de moyens financiers, ne peuvent solliciter les services d’un avocat capable de les défendre dans le respect des règles de droit.

Pour remédier à cette situation, la Permanence a été pensée comme un instrument juridique destiné à répondre aux difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs démarches judiciaires, en particulier dans les affaires pénales.

Une des initiatives de cette structure est d'assurer des plaidoiries gratuites en faveur des détenus dans les maisons d’arrêt à travers tout le pays.

Ce soutien juridique vital permet aux personnes incarcérées, souvent sans ressources, de bénéficier d’une défense solide et équitable. De plus, la Permanence offre des consultations judiciaires gratuites.

Avant la mise en place de ce dispositif, les avocats intervenaient déjà de manière individuelle et bénévole pour aider les plus démunis.

L'Ordre des avocats espère non seulement améliorer l'accès à la justice pour les citoyens les plus vulnérables, mais aussi contribuer à la réduction des inégalités qui minent le système judiciaire togolais. Grâce à la Permanence des avocats, une nouvelle ère d’équité et de justice pourrait s’ouvrir pour tous, sans distinction de moyens.