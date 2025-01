Crimes, viols, atteinte à la sureté de l'Etat

La première session de la cour d’assises de Lomé s’ouvre ce lundi. Une soixantaine d’affaires seront examinés.

Parmi les dossiers à l’ordre du jour figurent des crimes tels que des assassinats, des agressions sexuelles et des infractions liées à la sécurité de l’État. Chaque cas sera minutieusement étudié, et les peines seront prononcées en fonction de la gravité des actes commis et du degré d’implication des accusés.

À la différence des tribunaux ordinaires, la cour d’assises se distingue par sa composition. Elle ne se limite pas aux magistrats et juristes, mais inclut également des leaders d’opinion. Ces derniers, choisis pour leur représentativité et leur capacité d’analyse, apportent un éclairage souvent sociétal sur les affaires jugées.

Cette diversité permet une meilleure compréhension des contextes complexes des dossiers et offre une approche plus inclusive de la justice.

Cette session est un moment important pour le système judiciaire togolais. Elle offre l’opportunité de faire avancer des dossiers sensibles, de rendre justice aux victimes et de garantir que les présumés coupables reçoivent des procès équitables.