Une nouvelle promotion de professionnels déployée dans les juridictions
Face aux carences en personnel dans le secteur judiciaire, le ministère de la Justice s'apprête à déployer une nouvelle promotion de professionnels issus du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ).
Face aux carences en personnel dans le secteur judiciaire, le ministère de la Justice s'apprête à déployer une nouvelle promotion de professionnels issus du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ).
Après trois années de formation, ces nouveaux acteurs - magistrats, greffiers, secrétaires de Parquet et officiers de police judiciaire - rejoignent les juridictions nationales avec des compétences pratiques solides en droit.
Le ministre de la Justice Pacôme Adjourouvi, lui même avocat, a rappelé ses exigences : « La loi exige de vous le travail bien fait, l'impartialité, l'intégrité et une haute conscience professionnelle. »
Ce déploiement s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système judiciaire, considéré comme un levier essentiel pour consolider l'État de droit et la démocratie.